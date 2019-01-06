Эксперт рассказал об особенностях украинского Томоса

КИЕВ. 6 января. УНН. Это первый Томос, подписанный в прямом эфире, впервые в документе упомянута фамилия президента страны, четко прописано правило церковной апелляции, а также запрет иметь приход за пределами Украины. О таких отличиях украинского Томоса журналисту УНН рассказал религиовед Дмитрий Горевой.

"Напрямую указано апелляционное право. И клирики и митрополиты могут обращаться к Константинопольскому патриарху и он является самой высшей апелляционной инстанцией в судебных спорах", - сказал Горевой.

Он отметил, что такое правило применяется ко всем поместным церквям, но в Томосе украинской церкви оно впервые так явно прописано.

"То есть то, что раньше казалось само собой разумеющимся, в украинском прописано так, чтобы не было глупых прецедентов, как в русской церкви: когда это каноническое правило имеет юридическую силу, но де-факто им никто не пользуется, потому что устав РПЦ это не регламентирует", - сообщил Горевой.

Эксперт также отметил, что Томос запрещает Православной Церкви Украины иметь приходы вне украинской территории.

"Украинской церкви запрещается иметь прихода за пределами украинского государства - это эксплицитно есть в Томосе чешской церкви и албанской. Это позиция Вселенского патриархата, которую он отстаивал последние 100 лет: поместные церкви формируются не по национальному принципу, а по географическому, в рамках государств. Все что за пределами государств, то есть в диаспоре - это относится Константинополю", - сказал Горевой.

Зато ПЦУ может иметь свои представительства в других странах, что в православии называются двор.

"Так же может быть церковное представительство, то есть церковное посольство, но это не разветвленная сеть храмов. Это исключительно посольство для представительских функций, например, для общения украинской и польской церквей. Так же как могут быть дворы украинской церкви в Польше и других странах, но они имеют несколько другой статус", - отметил религиовед.

Кроме этого Горевой отметил, что упоминание предстоятелей церквей в Томосе не является чем-то новым, однако впервые в документе упомянута фамилия действующего президента страны.

"У нас не только Епифаний упомянут, но и президент Порошенко тоже упомянут в Томосе. В румынском, болгарском, польском, чешском и грузинском Томосе есть упоминания, которому из предстоятелей он дается ... Это первый президент, которого вспомнили в Томосе", - сказал Горевой.

Он добавил, что впервые Томос подписывался в прямом эфире и за этим процессом вживую могли наблюдать миллионы людей во всем мире.

"Это первый Томос, который подписывался онлайн. Потому что все видели онлайн-трансляцию, как вживую подписывался Томос. Это первый Томос в прямом эфире", - отметил Дмитрий Горевой.

Ранее эксперт пояснил, кому достанется собственность после перехода приходов в ПЦУ.

Как сообщал УНН, Украина получила Томос.