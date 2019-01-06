Порошенко призвал украинцев 7 января помолиться на Софийской площади

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную Церковь Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Призываю всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную Церковь Украины. Нас объединяет Бог и Украина!" - написал Порошенко.

Президент добавил, что завтра в великий праздник Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию - историческую и знаковую для всей Украины.

"Вместе со всеми верующими я также приму участие в литургии", - добавил он.

Напомним, в Киеве 7 января, на Рождество, в соборе Святой Софии будет находиться Томос. После праздничной литургии Томос будет перенесено для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00 вечера.