Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 06 января 2019 19:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4350
Версия для печати

Порошенко призвал украинцев 7 января помолиться на Софийской площади

Порошенко призвал украинцев 7 января помолиться на Софийской площади

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную Церковь Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Призываю всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную Церковь Украины. Нас объединяет Бог и Украина!" - написал Порошенко.

Президент добавил, что завтра в великий праздник Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию - историческую и знаковую для всей Украины.

"Вместе со всеми верующими я также приму участие в литургии", - добавил он.

Напомним, в Киеве 7 января, на Рождество, в соборе Святой Софии будет находиться Томос. После праздничной литургии Томос будет перенесено для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00 вечера.

Источник: УНН
Теги: Украина, Софийская площадь, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.