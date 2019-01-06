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Для бесконфликтного объединения церквей нужно законодательное урегулирование - Парубий

Для бесконфликтного объединения церквей нужно законодательное урегулирование - Парубий

КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украине нужно много работать над тем, чтобы создать законодательные условия для бесконфликтного объединения украинских церквей. Об этом сообщает пресс-служба ВР, передает УНН.

"Необходимо на законодательном уровне создать все условия, чтобы процесс объединения происходил не конфликтно, без каких-либо недоразумений. И вместе с тем дать возможность тем, кто хочет присоединиться к украинской церкви, сделать это без каких-либо препятствий", - сказал Парубий.

Он также отметил, что передача Томоса - это официальное утверждение Украинской поместной автокефальной церкви.

"Сегодня с передачей Томоса Всесвятийшим Патриархом фактически официально утверждено создание Украинской поместной автокефальной церкви", - отметил Парубий.

Как сообщал УНН, Украина получила Томос.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Андрей Парубий, Томос
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