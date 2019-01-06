Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 07 января 2019 03:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4320
Версия для печати

МИД Венесуэлы вновь обвинил США в намерении устроить государственный переворот

МИД Венесуэлы вновь обвинил США в намерении устроить государственный переворот

КИЕВ. 6 января. УНН. МИД Венесуэлы заявил, что США пытаются подорвать мир и стабильность в стране, а также настраивают правительства стран региона против Каракаса. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье документе МИД Венесуэлы, передает УНН.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания законных и демократических институтов венесуэльского государства", - указывается в документе.

По мнению Каракаса, Вашингтон также отдает приказы "подчиняющимся ему правительствам региона", чтобы "расширить блокаду по отношению к народу Венесуэлы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 10 долларов

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино в субботу сообщил, что Соединенные штаты считают Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы единственным легитимным институтом в стране. Этот законодательный орган находится под контролем политических противников Мадуро, однако он уже несколько лет исключен из процесса принятия решений. В июле 2017 Венесуэле по решению главы государства была созвана Конституционная ассамблея, куда не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство государств региона ее не признают.

До этого, новый глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о необходимости создания временного переходного правительства для возвращения демократии в стране.

Источник: УНН
Теги: США, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.