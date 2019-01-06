Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 07 января 2019 06:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
97680
Версия для печати

Большой десантный корабль ВМС США приближается к Черному морю

Большой десантный корабль ВМС США приближается к Черному морю

КИЕВ. 6 января. УНН. Десантный корабль ВМС США Fort McHenry приближается к Черному морю с целью патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter, передает УНН.

“Запад корабля Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Черного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе”, — заявила командующая шестого флота ВМС США Лиза Франкетти.

Она также отметила, что в 2018 году в Черном море побывали около шести кораблей США.

Ранее УНН информировал, что морская экспедиционная группа США идет к Черному морю.

Корабль Fort McHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Также на борту корабля размещен площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, ВМС, Черное море, корабль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.