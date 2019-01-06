КИЕВ. 6 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии. Он также не стал называть журналистам конкретные сроки их вывода. Выступление американского лидера транслировал в воскресенье телеканал Fox News.

“Мы уходим из Сирии, мы будем выводить оттуда наши войска, я никогда не говорил, что мы сделаем это быстро”, — сказал он.

“Мы уходим из Сирии, но мы сделаем это таким образом, что мы не пойдем до конца, пока с Исламским государством не покончено”, — подчеркнул Трамп, добавив, отвечая на уточняющий вопрос, что это произойдет в скором времени.

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Президент также отметил, что борьба с ИГ могут вести без участия США другие страны.

“Мы помогаем другим странам, когда делаем это (боремся с ИГ — ред), не стоит об этом забывать. Иран ненавидит ИГ еще больше, чем мы, насколько это возможно, Россия ненавидит ИГ еще больше, чем мы. Турция ненавидит ИГ, возможно, не так сильно как мы, но все это — страны, которые ненавидят ИГ, так что они могут принять участие в борьбе (с ИГ — ред)”, — заявил президент.

Напомним, СМИ узнали о планах США помогать союзникам в Сирии вопреки выводу войск.