Насильственного захвата храмов УПЦ МП не будет - Филарет

КИЕВ. 7 января. УНН. Насильственного захвата церквей УПЦ МП в Украине происходить не будет. Переход к ПЦУ осуществляться мирным путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир одного из украинских телеканалов.

"Мы будем делать все, чтобы никакого противостояния не было. Мы не хотим силой захватывать или храмы, или лавры. Это - не наш путь. Но то, что мы объединимся, я только убежден, что это будет. Потому что сейчас уже много приходов по всей Украине переходят в Украинскую Православную Церковь - автокефальную, признанную Вселенским патриархом. И так постепенно будут переходить не только прихода, но и архиереи, потому что у них другого пути не будет. Будет все законно", - сообщил Филарет.

В частности, он добавил, что Россия на этом фоне хочет создать конфликтную ситуацию в Украине, чтобы иметь повод для вмешательства.

"Теперь уже не обвиняют, что русский язык в Украине притесняют, теперь хотят, чтобы выглядело так, будто православные украинцы испытывают притеснения со стороны автокефальной Украинской Церкви. Мы постараемся не давать им поводов для этого", - отметил Филарет.

Напомним, количество приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, решили перейти к православной Церкви Украины, превысила 40.