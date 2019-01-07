Для УПЦ МП Томос об автокефалии ПЦУ не имеет "затмить Рождество" - митрополит

КИЕВ. 7 января. УНН. Для Украинской православной церкви Московского патриархата получения поместной Православной церковью Украины томоса о канонической автокефалии и независимость от Москвы стало событием, не имеет “затмить” праздник Рождества, заявил один из главных деятелей украинского подразделения Русской православной церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявил управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич), получение томоса является “событием земного характера”.

“Таких событий в нашей истории было очень много. Их считали большими, а потом они стали позором и для церковной истории, и для людей, которые подписывали эти документы”, — заявил митрополит после приветствия верующих в Киево-Печерской лавре, что сейчас в пользовании УПЦ (МП), с Сочельником.

“Очень часто такие церковные документы служили трудностями, а сегодня о них знают только церковные историки”, — добавил он.

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Ранее 6 января другой видный деятель УПЦ (МП), председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент (Вечеря) в интервью российскому государственному агентству “ТАСС” заявил, что его церковная структура сейчас не видит возможности для диалога с ПЦУ и не будет проводить с ее священнослужителями совместные богослужения. Архиепископ также утверждал, что предоставление томоса узаконило и еще углубило “раскол” в украинском православии.

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Напомним, 6 января, в Стамбуле состоялась церемония передачи Томосу митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщал УНН, вчера, 5 января, состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.