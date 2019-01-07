Союз США и Израиля незыблем - Болтон

КИЕВ. 7 января. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о незыблемости союза между США и Израилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог политика в Twitter.

"Союз между Соединенными Штатами и Израилем незыблем, и при нынешней администрации наши связи укрепляются еще сильнее с каждым днем, поддержка со стороны США права Израиля на самооборону неизменна", - написал Болтон в своем микроблоге после переговоров с руководством еврейского государства в Иерусалиме.

"Я встретился с премьер-министром (Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху, руководителем (внешней разведки еврейского государства - ред.) "Моссад" (Йоси Коэном - ред.) и председателем Израильской комиссии по атомной энергии (Зеэв Снир - ред), дискуссии включали в себя обсуждение существующих усилий, направленных на расширение и усиление нашего исторического партнерства с Израилем, нашего общего ответа на угрозу со стороны Ирана, а также скоординированного вывода войск США из Сирии", - подвел он итоги переговоров.

Болтон в пятницу отправился в Израиль и Турцию для проведения переговоров с руководством двух стран по поводу ситуации в Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки "Исламское государство" в регионе. При этом в Турции вместе с ним в консультациях примут участие спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Как сообщал УНН, Вашингтон не будет выводить своих военных из Сирии, пока террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) не будет полностью ликвидировано и пока США не будут иметь от Анкары гарантий безопасности для своих курдских союзников.