КНДР требует прекратить проведение совместных военных учений Южной Кореи и США

КИЕВ. 7 января. УНН. Власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в понедельник центральной газетой народной республики Rodong Sinmun, передает УНН.

“Как было ясно обещано в ходе переговоров Севера и Юга, для продвижения вперед по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил, — подчеркнули авторы статьи. — Устранение ядерной угрозы на Корейском полуострове и содействие созданию атмосферы мира являются обязательными условиями для развития межкорейских отношений”.

По мнению авторов комментария, Южная Корея должна также отказаться от новых поставок иностранного оружия.

“Ввоз из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращен”, — подчеркивается в статье.

Как отмечают эксперты издания, совместные маневры вооруженных сил Южной Кореи и США, которые воспринимаются КНДР как военные провокации, сводят на нет все усилия по выстраиванию продуктивного диалога между Севером и Югом. “Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется”, — резюмирует Rodong Sinmun.

Как сообщал УНН, администрация США приступила к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, несмотря на то, что переговоры между двумя государствами, похоже, зашли в тупик.