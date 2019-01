Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

КИЕВ. 7 января. УНН. Десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море с целью патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter, передает УНН.

"Запад корабля Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Черного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - заявила командующая шестого флота ВМС США Лиза Франкетти.

Она также отметила, что в 2018 году в Черном море побывали около шести кораблей США.

Ранее УНН информировал, что морская экспедиционная группа США идет к Черному морю.

Корабль Fort McHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев.

Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM