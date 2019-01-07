Грузинская церковь еще не решила, как им относиться к автокефалии ПЦУ

КИЕВ. 7 января. УНН. Грузинская православная церковь сможет выразить свою четкую позицию относительно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томоса об автокефалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Об этом сообщил журналистам в Тбилиси местоблюститель патриаршего престола ГПЦ митрополит Сенакський и Чхороцкуйський Шио (Муджири).

По его словам, так принял ранее синод Грузинской церкви: члены синода должны с документом, после чего будет сделано заявление по этому поводу.

При этом он добавил, что дата нового заседания синода, на котором рассмотрят этот вопрос, еще не известно.

Грузинские средства массовой информации напоминают, что, как правило, синод ГПЦ собирается дважды в год, зимой и в начале лета.

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Зимнее заседание состоялось 27 декабря, и тогда Грузинская православная церковь вновь не приняла решения по поводу автокефалии украинской церкви, решив сделать это на следующем заседании синода — уже после предоставления ПЦУ томоса. Тогда иерархи ГПЦ говорили о том, что среди членов синода были разные мнения относительно автокефалии украинской церкви, и поэтому сейчас синод отнесся к этому вопросу с осторожностью.

Ранее в Грузинской православной церкви заявляли, что не будут выражать отношение к церковной ситуации в Украине, пока свои окончательные решения в этом деле не примут Константинопольский Вселенский патриархат и Московский патриархат.

Грузинская православная церковь провозгласила свою современную автокефалию 1917 года, выйдя из состава Русской православной церкви. В составе РПЦ она находилась от 1811 года, после того, как Российская империя присоединила к себе Грузию, а РПЦ отменила давнюю многовекового автокефалию ГПЦ, ведущей свою историю с 5-го столетия. Новую автокефалию РПЦ признала в 1943 году, а Вселенский патриархат — 1989 года. В Грузинской церкви есть опасения, что в случае поддержки автокефалии украинской церкви Российская может официально отобрать из ее подчинения территории сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии. Сейчас они неподконтрольны ГПЦ фактически, но РПЦ формально признает эти регионы канонической территорией Грузинской церкви.

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Напомним, 6 января, в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщал УНН, вчера, 5 января, состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.