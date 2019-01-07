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Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине

Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине

Митрополит Епифаний

КИЕВ. 7 января. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал все Поместные церкви молиться за справедливый мир в Украине. Об этом он сказал после вручения Томоса в храме святого Георгия на Фанаре сообщает Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вместе с молитвами благодарности мы также сегодня возносим к Богу просьбу о нашем украинском народе, который уже пять лет страдает от войны, принесенной извне в наш мирный дом. Мы просим Ваше Святейшество, всю Мать-Церковь и все Поместные Церкви молиться о справедливом мире для Украины. И верим, что как Бог услышал наши совместные искренние молитвы о мире и единстве для нашей Церкви и выполнил на благо то, о чем мы просили - так Господь услышит и эти молитвы, и даст государству нашему мир и единство, а народу украинскому - благополучия и процветания", - сказал Епифаний.

Он также обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею.

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"Ваша Всесвятость! Сегодня, когда мы вместе с Матерью-Церковью празднуем в этом Патриаршем храме Богоявления, которое напоминает нам об обновлении всего творения - с Вашего благословения обновляется и наша Поместная Церковь, входя в Священный Диптих Поместных Православных Церквей, как автокефальная Церковь Сестра. Пусть наша общая молитва и единения в Святой Евхаристии скрепит и завершит это доброе дело, чтобы мы всегда как Единая Церковь Христова "едиными устами и единым сердцем славили и воспевали пречестное и величественное имя Отца и Сына и Святого Духа" Отметил Епифаний.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Автокефалия, Томос, Епифаний
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