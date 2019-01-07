Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 07 января 2019 12:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Госпродпотребслужбе рассказали, кто ответил за издевательство над овец
В Госпродпотребслужбе рассказали, кто ответил за издевательство над овец
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17460
Версия для печати

Софии Киевской съезжаются люди

Софии Киевской съезжаются люди

фотогалерея

КИЕВ. 7 января. УНН. В Собор святой Софии в Киеве съезжаются люди для празднования Рождества Христова и участия в праздничной литургии, сообщает УНН.

У входа в Софии Киевской размещены большие мониторы, на которых транслируется праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Уже сейчас на Софиевской площади собралось несколько сот человек, они продолжают приходить несмотря на то, что в Киеве сегодня минусовая температура. После торжественных мероприятий все желающие смогут посмотреть на Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, который хранится в Трапезном храме Софии Киевской.

Как сообщал УНН, в Соборе Святой Софии началась праздничная литургия.

Источник: УНН
Теги: Киев, религия, Рождество Христово, Автокефалия, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.