Софии Киевской съезжаются люди

КИЕВ. 7 января. УНН. В Собор святой Софии в Киеве съезжаются люди для празднования Рождества Христова и участия в праздничной литургии, сообщает УНН.

У входа в Софии Киевской размещены большие мониторы, на которых транслируется праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.



Уже сейчас на Софиевской площади собралось несколько сот человек, они продолжают приходить несмотря на то, что в Киеве сегодня минусовая температура. После торжественных мероприятий все желающие смогут посмотреть на Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, который хранится в Трапезном храме Софии Киевской.



Как сообщал УНН, в Соборе Святой Софии началась праздничная литургия.