Президента призвали отменить льготы для себя и депутатов

КИЕВ. 7 января. УНН. Президента Украины призывают снять все льготы с депутатов и президента. Соответствующая петиция размещена на сайте Президента Украины, сообщает УНН.

"Предлагаю с целью поощрения депутатов к выполнению именно их служебных обязанностей – снять с них все льготы. Тем более, что на сегодняшний день заработная плата депутата Украины практически сравнялась с заработной платой депутатов европейских стран", - написал автор петиции, которым указан Гоков Олександр Павлович.



По мнению инициатора, депутаты используют льготы не по назначению, а для собственной выгоды.



"В большинстве европейских стран, как таковые льготы для депутатов и президента отсутствуют.Законодательством Украины были предусмотрены льготы для народных депутатов и президента Украины, так как для выполнения своих непосредственных служебных обязанностей им необходимо свободное перемещение, больше свободного времени. Однако, как показала ПРАКТИКА, зачастую, на сегодняшний день все народные депутаты имеют свой личный бизнес, а депутатский иммунитет и льготы зачастую им необходимы для "крышевания" бизнеса и сокрытия доходов", - сообщается в тексте петиции.



Петиция зарегистрирована 4 января 2019 года и собрала 154 подписи из 25 000 необходимых.



Как сообщал УНН, Президента призвали освободить пенсионеров от уплаты за коммунальные услуги.