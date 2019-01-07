В Святой Софии закончилась праздничная литургия

КИЕВ. 7 января. УНН. В Софии Киевской закончилась праздничная Рождественская божественная литургия, на которой впервые показали Томос об автокефалии, передает УНН.

Перед завершением литургии Президент Украины Петр Порошенко и его семья первыми получили причастие из рук предстоятеля Православной церкви Украины Блаженнейшего митрополита Киивськького и всей Украины Епифания.

Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.



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