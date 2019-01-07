Порошенко снова пообещал, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина станет членом Европейского Союза и НАТО. Об этом он сказал после праздничной литургии в Соборе Святой Софии, сообщает УНН.

"Придут и победа придет мир. А Украина - страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная станет членом Европейского Союза и НАТО", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНН, в октябре 2018 года Президент Украины Петр Порошенко сказал, что надеется, что изменения в Основной закон Украины, закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время, но они до сих пор не приняты.

в ноябре 2018 года Президент заявлял, что обретение членства в Европейском Союзе в Украине займет годы, а не десятилетия.

В июне 2018 года Президент заявлял, что на сегодня Украина делает несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. В том же июне Порошенко выразил надежду на членство Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.

В октябре 2017 года Порошенко заявлял, что убежден, что Украина обязательно станет членом НАТО.

В сентябре 2017 года Президент сообщал, что Украина будет углублять сотрудничество с ЕС для членства в Евросоюзе и назвал членство в ЕС и НАТО исторической миссией Украины.

В августе 2017 года Президент говорил то же самое, а в июле 2016 года Президент подчеркивал, Украина была и остается приоритетным партнером НАТО.