Президент поставил в один ряд Томос, безвиз и донецких киборгов

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не будет больше канонической территорией Русской православной церкви. А также также поставил в один ряд понятия Томоса, безвиза, Евромайданв и донецких киборгов. Про этом он сказал после праздничной литургии в Соборе Святой Софии, сообщает УНН.

"Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это основа основ нашей духовной свободы и мы разорвали последние пути, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине, как канонической территорию Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет", - сказал Порошенко.

Он также поставил в один ряд понятия Томоса, безвиза, Евромайдан и донецких киборгов.



"Слово "Томос" стало словом года и этот факт является чрезвычайно красноречивым, ведь язык творит народ и вводит в обращение только важные термины, без которых никак уже нельзя. И Томос добавился к таким неологизмам, как Евромайдан, донецкий киборг, безвиз и все это часть нашей с вами великой истории", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.



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