Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 07 января 2019 13:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Интерсити" из Перемышля несколько раз застревал на пути в Киев
"Интерсити" из Перемышля несколько раз застревал на пути в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4365
Версия для печати

Президент поставил в один ряд Томос, безвиз и донецких киборгов

Президент поставил в один ряд Томос, безвиз и донецких киборгов

Петр Порошенко

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не будет больше канонической территорией Русской православной церкви. А также также поставил в один ряд понятия Томоса, безвиза, Евромайданв и донецких киборгов. Про этом он сказал после праздничной литургии в Соборе Святой Софии, сообщает УНН.

"Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это основа основ нашей духовной свободы и мы разорвали последние пути, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине, как канонической территорию Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет", - сказал Порошенко.

Он также поставил в один ряд понятия Томоса, безвиза, Евромайдан и донецких киборгов.

"Слово "Томос" стало словом года и этот факт является чрезвычайно красноречивым, ведь язык творит народ и вводит в обращение только важные термины, без которых никак уже нельзя. И Томос добавился к таким неологизмам, как Евромайдан, донецкий киборг, безвиз и все это часть нашей с вами великой истории", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Епифаний призвал отбросить призывы к вражде

Источник: УНН
Теги: Евромайдан, киборги, Президент, Петр Порошенко, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.