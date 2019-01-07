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Россия отправила сторожевой корабль для "контроля" НАТО в Черном море

Россия отправила сторожевой корабль для "контроля" НАТО в Черном море

КИЕВ. 7 января. УНН. Сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации "Пытливый" был отправлен к кораблю Fort McHenry для "контроля" в акватории Черного моря. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, передает УНН.

В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.

В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года.
По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.

Как сообщал УНН, большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Черное море, корабль
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