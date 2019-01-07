Россия отправила сторожевой корабль для "контроля" НАТО в Черном море

КИЕВ. 7 января. УНН. Сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации "Пытливый" был отправлен к кораблю Fort McHenry для "контроля" в акватории Черного моря. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, передает УНН.

В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.



В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года.

По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.



Как сообщал УНН, большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море.