Украина направила в ЕСПЧ полноценное заявление из-за ситуации на Азове

КИЕВ. 7 января. УНН. Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест наших моряков, которые 25 ноября были захвачены Россией в районе Керченского пролива. Об этом уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Кто весь Сочельник заканчивает межгосударственную жалоба против России о нарушении прав украинских моряков, тот Секретарит уполномоченного по ЕСПЧ. Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление по делу #55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной отвености. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, Украина подала в ЕСПЧ иск о нарушении прав человека в Крыму.



Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.