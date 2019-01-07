Томос можно увидеть в Софии Киевской еще полчаса

КИЕВ. 7 января. УНН. Томос будет представлен для всеобщего обозрения в Трапезном храме Софии Киевской только до 19:00 7 января. Об этом сообщает Радио.Свобода со ссылкой на настоятеля храма отца Петра, передает УНН.

Так, документ, который был написан на Афоне на греческом языке на пергаменте, положили между толстыми слоями стекла. Приблизиться к нему вплотную или прикоснуться невозможно. Этому предотвращают охранники. По словам настоятеля храма, они являются работниками Государственной службы охраны. При этом, фотографировать Томос позволяют.

"Это очень важная реликвия, имеет большую ценность для церкви, для государства. Далее мы подумаем, где его хорошо положить, возможно, будет сделана копия. Мы только ночью сегодня прилетели. Что было, на том и решили остановиться. Кроме того, сегодня Рождество, и хотели связать одно с другим. Завтра мы это все решим, будет собираться руководство и решит, как и что дальше будет", – отметил отец Петр.

Как сообщал УНН, в Софийском соборе в Киеве сотни людей пришли посмотреть на Томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины.

Напомним, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломием. А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.

Сегодня в Соборе Святой Софии состоялась праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на которую в Софии Киевской привезли оригинал Томоса.

Отметим, что после этого свиток Томоса вернут в Стамбул, где состоится Синод Вселенского Патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят под Томосом свои подписи. И после этого Томос навсегда вернется в Украину.