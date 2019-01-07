В Пентагоне прокомментировали нахождения корабля ВМС США в Черном море

КИЕВ. 7 января. УНН. Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море в соответствии с Конвенцией о режиме проливов и не нарушает норм международного права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента ТАСС, который общался с представителем ВМС США Джеффри Дорси.

“Мы регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенции Монтре (о статусе проливов 1936 года — ред.) и будем продолжать это делать”, — сказал Дорси. По его словам, корабль направился в Черное море в соответствии с установленным планом.

Ранее в понедельник десантный корабль ВМС США Fort McHenry зашел в румынский порт Констанцу в Черном море. Корабль Fort McHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

После этого, сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации “Пытливый” был отправлен на корабль Fort McHenry для “контроля” в акватории Черного моря.