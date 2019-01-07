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В Угринове в ДТП погибли два человека, а еще шесть в больнице

В Угринове в ДТП погибли два человека, а еще шесть в больнице

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КИЕВ. 7 января. УНН. ДТП с летальным исходом произошло в с. Угриново, что в Ивано-Франковской области, в котором 6 человек получили травмы, двое - погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию Ивано-Франковской области.

“7 января в с. Угриново, что в Тисменицкой области, произошло столкновение двух автомобилей марки “Geely” и “Mitsubishi”. В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены 6-х пострадавших. Пассажир автомобиля “Geely” погиб на месте происшествия. Позже в медучреждении погиб водитель “Geely”, — говорится в сообщении Нацполиции.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, “водитель автомобиля „Mitsubishi“ не справился с управлением из-за погодных условий и допустил столкновение другим транспортным средством”.

На месте работают полицейские. Наблюдается пробка на этом участке дороги.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 7 января, в Ивано-Франковской области из-за лобового столкновения автомобилей погибла женщина, еще пять человек травмированы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Национальная полиция, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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