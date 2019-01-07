Власти Франции готовит закон против агрессивных участников манифестаций

КИЕВ. 7 января. УНН. Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуард Филипп в эфире телеканала TF1, передает УНН.

“Нужно сохранить свободу манифестаций во Франции и нельзя наказывать тех, кто хочет мирно использовать это право. Поэтому правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки (на проведение манифестаций), которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, — пояснил премьер. — Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики”.

Глава правительства также напомнил, что власти уже принимали меры в отношении тех футбольных фанатов, “которые приходили на стадионы исключительно ради провокаций и стычек”. “Тем из них, кого идентифицировали, запрещалось принимать участие (в матчах)”, — отметил Филипп. “И я верю, что сейчас, ради защиты права на манифестации, чтобы несогласные с мерами (правительства) могли их проводить мирно на улицах, необходимо развивать наше право и усложнить законодательные инструменты в нашем праве”, — заявил премьер, в то время как ведущий программы пытался уточнить у него возможность создания списка манифестантов, которым будет запрещено появляться на публичных мероприятиях в случае задержания во время столкновений с полицией или участия в погромах.

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В конце декабря прошлого года газета Le Journal du Dimanche сообщила, что страховые компании планируют выплатить коммерсантам, чьи заведения пострадали от рук вандалов, 150-200 тысяч евро компенсаций. В свою очередь Национальный совет торговых центров (CNCC) сообщил 17 декабря что с начала протестов продажи крупных торговых предприятий упали на 2 млрд евро. На фоне манифестаций Банк Франции понизил прогноз роста ВВП страны в четвертом квартале 2018 года до 0,2% с 0,4%.

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Премьер добавил, что власти страны вынесли обвинительные приговоры в отношении около 1 тыс. участников беспорядков.

“В общей сложности 5,6 тыс. человек были задержаны, из них 1 тыс. были приговорены”, — заявил глава правительства. Филипп уточнил, что среди тех, в отношении кого были вынесены обвинительные вердикты, фигурируют 13 участников погрома в музее внутри Триумфальной арки в центре Парижа. Он также признал, что судебные органы не справляются с большим потоком дел и подтвердил, что 153 задержанных, которые на данный момент остаются в заключении, ожидают приговора.

“Я бы предпочел, чтобы наказание было более существенным, но это не мне решать, — отметил Филипп. — Я попросил министерство внутренних дел и министерство юстиции обеспечить систематическое задержание тех, кто совершает преступления <...> Никто не может принять то, что в атмосфере полной безнаказанности люди бы говорили, что не согласны, и устраивали погромы”.

Премьер-министр также напомнил об истоках движения, начавшегося с протестов против цен на топливо и высоких налогов и подчеркнул, что требования “10, 50, 100 тыс. человек на улицах об отставке президента и аннулировании результатов выборов направлены против государственных институтов” и “никогда не будут иметь право на существование” во Франции.

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Филипп также сообщил, что около 80 тыс. стражей будут задействованы для предотвращения беспорядков в ходе очередного, девятого по счету акта противостояния властям Франции и движения “желтых жилетов”.

“В следующую субботу будут задействованы 80 тыс. сотрудников служб безопасности, из них 5 тыс. полицейских и жандармов в Париже, чтобы не допустить беспорядков, обеспечить задержание в случае совершения незаконных действий и привлечение к ответственности”, — заявил премьер, добавив, что призвал главу МВД сконцентрировать работу стражей порядка именно на задержании нарушителей.

“Методы, которыми пользуются желающие поставить под сомнение институты власти... меняются”, — заявил Филипп, уточнив, что речь идет именно о погромщиках, а не о мирных манифестантах. “В этой связи нужно больше вкладывать в обеспечение, меняться, быть более мобильными”, — пояснил премьер, подчеркнув, что в декабре уже была проведена реорганизация сил, что позволило добиться соответствующих результатов.

Ранее УНН сообщал, что МВД Франции считает поредевший движение “желтых жилетов” объединением людей, любят насилие.

Число жертв протестов “желтых жилетов” во Франции достигла 10 человек. Всего за время протестов, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, пострадали уже около 3 тыс. Человек.