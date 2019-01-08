Трамп выступит с обращением к нации по поводу строительства стены на границе с Мексикой

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации в связи с прекращением работы федерального правительства, бюджет которого был согласован из-за споров президента и Демократической партии вокруг строительства стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter, передает УНН.

“Рад сообщить вам, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на нашей южной границе. Во вторник в 21:00 (в среду 6:00 по киевскому времени)”, — заявил он.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технической отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

“Шатдаун” отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тыс. чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату за “шатдаун”.