Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 08 января 2019 06:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Рождественские праздники в Киеве один человек получил отморожение, двое переохладились
На Рождественские праздники в Киеве один человек получил отморожение, двое переохладились
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5280
Версия для печати

Трамп выступит с обращением к нации по поводу строительства стены на границе с Мексикой

Трамп выступит с обращением к нации по поводу строительства стены на границе с Мексикой

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с обращением к нации в связи с прекращением работы федерального правительства, бюджет которого был согласован из-за споров президента и Демократической партии вокруг строительства стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter, передает УНН.

“Рад сообщить вам, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на нашей южной границе. Во вторник в 21:00 (в среду 6:00 по киевскому времени)”, — заявил он.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технической отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

“Шатдаун” отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тыс. чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату за “шатдаун”.

Источник: УНН
Теги: США, обращение, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.