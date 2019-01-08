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Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

КИЕВ. 8 января. УНН. Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). С таким утверждением в понедельник выступил госсекретарь Майкл Помпео перед журналистами на борту самолета, следующего в Амман (Иордания). Стенограмму беседы распространил Госдепартамент, передает УНН.

"Мы ликвидировали 99% (самопровозглашенного) халифата (ИГ) ... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?»- обратился глава американской дипломатии к журналистам.

"Кто-нибудь отрицает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания", - отметил Помпео. Никто из присутствующих журналистов не отрицал утверждение Помпео.

Он также подтвердил, что в свою будущую языка в Каире подвергнет критике действия иранских властей.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными "позаботиться о Исламское государство" без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

Источник: УНН
Теги: США, Исламское государство, Сирия, ИГ, Майк Помпео
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