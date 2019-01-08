Лондон знает все о покушении России на Скрипалей

КИЕВ. 8 января. УНН. Британские власти убеждена, что знает "все, что нужно знать" о покушении с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипача, в том числе о роли российского президента Владимира Путина в организации этого преступления. Об этом в понедельник, 7 января, пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на правительственные источники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Издание указывает, что агентурная сеть российской военной разведки, более известная как ГРУ, стоявшая за нападением, была разоблачена в Великобритании в результате контртеррористической расследования и впоследствии ликвидирована, поэтому в течение многих лет уже не будет представлять опасности.

Не связаные друг с другом источники сообщили The Telegraph, что все подробности операции уже хорошо известны, в том числе цепочка подчинения тянется к президенту России Владимиру Путину, "который дал зеленый свет на использование боевой нервно-паралитического вещества на британской земле".

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - заявил один из собеседников издания, добавив, что ГРУ потребует десятилетий, чтобы вернуть себе прочные позиции в Великобритании.

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Операции российской разведки были раскрыты во многом из-за ряда грубых ошибок, в частности потому, что российская спецслужба выдавала многим своим агентам паспорта с последовательными номерами, пишет британская газета. Власть в Лондоне теперь уверена, что практически все высланные из страны 23 российских дипломата были агентами ГРУ и Службы внешней разведки (СВР) России и их высылка сорвала шпионские операции Кремля в Великобритании. После уничтожения Лондоном агентурной сети ГРУ в Великобритании, по данным источников The Telegraph, СВР отчаянно пытается восстановить свои позиции на Западе.

В отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, был замечен рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России "за исполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.