Юристы Трампа ищут возможности для введения чрезвычайного положения в США

КИЕВ. 8 января. УНН. Юридический отдел Белого дома изучает возможность законного ведения чрезвычайного положения в США президентом Дональдом Трампом из-за ситуации на границе с Мексикой, для того, чтобы получить финансовую состоятельность на строительство стены на южной границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN, которому эту информацию подтвердил вице-президент США Майк Пенс.

“Вице-президент Майк Пенс заявил, что советники Белого дома изучают полномочия по объявлению чрезвычайной ситуации на национальном уровне для того, чтобы получить финансирование пограничной безопасности”, — отмечается в сообщении.

В публикации, в частности, добавляется, что американский лидер Трамп регулярно упоминает о возможности получить доступ к фондам, выделяющих деньги, в случае чрезвычайной ситуации в стране. При введении чрезвычайного положения, администрация Белого дома получит финансы для реализации его предвыборного обещания — построения стены на границе с Мексикой.

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По просьбе журналистов объяснить, насколько глубоко юридические советники Трампа изучают возможность введения чрезвычайного положения в стране, вице-президент Пенс отметил, что ими рассмотрено определенные юридические моменты, однако администрация президента считает, что лучше решить этот вопрос по финансированию пограничной безопасности через Конгресс.

“Я знаю только то, что они думают об этом, и президент это обдумывает”, — сообщил Пенс журналистам.

Он также сказал, что нет серьезных причин полагать, что компромисс между администрацией Трампа и Конгрессом не будет найден.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технической отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

“Шатдаун” отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тыс. чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату из-за “шатдауна”.