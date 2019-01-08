Кубив, Омелян и Мартынюк получили предписания от НАПК

КИЕВ. 8 января. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк получили предписания от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Предписания внесены первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в отношении директора ГП "ДНЕПР-ВДМ" Игоря Ковтуненко и министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева в связи с установлением фактов непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности и в порядке, предусмотренном законом", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в НАПК добавили, что предписания получили и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в отношении главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы. Последний, по данным агентства, не принял решения по урегулированию конфликта интересов в связи с получением сообщения о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

Кроме того, НАПК внесло предписание начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику о нарушении его подчиненным Андреем Велигошей требований ЗУ "О предупреждении коррупции" во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

Напомним, НАПК надеется в 2019 году проверить декларации всех топ-чиновников. В 2018 году по материалам НАПК начаты уголовные производства в отношении четырех политических партий.