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В Минветеранов пройдет учредительное собрание Общественного совета

В Минветеранов пройдет учредительное собрание Общественного совета

КИЕВ. 8 января. УНН. Начался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины. Срок подачи документов продлится до 28 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства по делам ветеранов Украины.

"Приглашаем стать участниками учредительного собрания Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины представителей общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации (далее – институты гражданского общества), которые зарегистрированы в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории Украины в сфере, связанной с деятельностью Минветеранов, и в уставе (положении) которых определены соответствующие цели и задачи деятельности", – говорится в сообщении.

Одним из главных требований к участию в собрании совета указанная подача заявления с подписью уполномоченного лица руководящего органа института гражданского общества.

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"Для участия в учредительном собрании Общественного совета при Минветеранов необходимо подать заявление в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом руководящего органа института гражданского общества", – указали в министерстве.

К заявлению обязательно надо добавить целый ряд документов, о чем, с примерами подачи указано на сайте министерства.

Дата и место проведения собрания Общественного совета при Минветеранив уже определены: 28 февраля в 10:00 в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины. Тогда выберут количественный состав Общественного совета. Кто именно войдет в него, определят украинцы, отдав свой голос в открытом интернет-голосовании.

Как сообщали УНН, 27 декабря 2018 года Кабмин утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов. Согласно положению, основные задачи Министерства – обеспечение прав и интересов ветеранов и членов их семей, формирование и реализация государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Источник: УНН
Теги: заявления, сборы, общественный совет, Министерство ветеранов
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