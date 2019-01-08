Климкин анонсировал безвиз еще с 20 странами

КИЕВ. 8 января. УНН. Украина в ближайшие годы может ввести безвизовый режим с минимум 20 странами, в частности, Латинской Америки и Азии. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1" 8 января, передает корреспондент УНН.

"Будет безвиз. И Латинская Америка есть, и Азия. Мы на самом деле года через два выйдем там в 20-20 плюс. Года через два, поскольку там есть такие технические, технологические вопросы - Латинская Америка и Азия", - сказал министр, отвечая на вопрос ведущего.

По его словам, у одной страны, с которой Украина имеет безвизовый режим, проблем с нашими гражданами нету.

Как сообщал УНН, Украина, получив за год безвиз с 14 странами мира, не изменила позиции в обновленном рейтинге паспортов мира по версии Henley & Partner.