В Transparency International отреагировали на обогащение ужгородского депутата

КИЕВ. 8 января. УНН. Приобретение ужгородским депутатом Иваном Волошиным квартир, стоимость которых в десятки раз ниже рыночной, может свидетельствовать о незаконном обогащении депутата. Об этом в комментарии УНН сказал исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин.

"Если данные о стоимости квартир отражены в электронной декларации депутата, это может стать основанием для НАПК провести более глубокую проверку декларации чиновника. Таким образом можно потребовать у риэлторов Закарпатской области данные о ценах на квартиры в Ужгороде, сравнить их с рыночными. Далее можно выяснить, кто продавал квартиры депутату, нет ли здесь конфликта интересов? Не были ли проданы эти квартиры фактически в убыток владельцу, который позже рассчитывает на определенную выгоду от деятельности депутата", - говорит Юрчишин.

По данным СМИ, все сделки по купле-продаже недвижимости Волошиным регистрирует якобы один и тот же нотариус - Малинич Наталья Анатольевна, которая является женой одного из прокуроров прокуратуры Закарпатской области Андрея Малинича. По этому поводу Юрчишин заявил, что если НАПК докажет факт незаконного обогащения Волошиным, ответственность за содействие улучшению финансового положения депутата понесет также и нотариус.

"Есть все основания подозревать, что речь идет о незаконном обогащении депутата. Сегодня в НАПК есть все возможности доказать это. И если они это сделают, то не только депутат, но и все, кто были включены в процедуру содействию незаконному обогащению, в частности упоминавшаяся вами жена одного из прокуроров - могут понести соответствующее наказание", - сказал Юрчишин, добавив, что позже делом Волошина может заняться ГБР или НАБУ.

"Все будет зависеть от того, докажет ли НАПК свои предположения", - резюмировал директор Transparency International.

Напомним, недавно НАПК приняла решение о проведении полной проверки электронной декларации Волошина за 2017 год.

Основанием для такого решения стало то, что Волошин не указал в своей декларации за 2017 год информацию о расходах.

Кроме того, в НАПК предполагают, что депутат горсовета указал в своей декларации недостоверные сведения.

Отметим, данные электронной декларации депутата содержат информацию о том, что за год Волошин приобрел 16 квартир. Только в декабре 2017 года депутат обзавелся 7 квартирами. При этом, указанная в декларации стоимость квартир является ничтожно малой. Например, за квартиру площадью 86,8 кв. м в Ужгороде Волошин заплатил всего 42 тыс. грн, а за квартиру площадью 27 кв м - 17,9 тыс. грн. Кроме того, в 2017 году ужгородский депутат стал владельцем 1 га земли, собственником корпоративных прав в 20 фирмах общей стоимостью 108 млн грн.