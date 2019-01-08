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Работа Павелко в UEFA Events не нарушает законов - НАПК

Работа Павелко в UEFA Events не нарушает законов - НАПК

КИЕВ. 8 января. УНН. Членство президента Федерации футбола Украины, народного депутата Андрея Павелко в составе совета директоров швейцарской компании UEFA Events SA не является нарушением действующего законодательства. Об этом говорится в решении НАПК, опубликованном на сайте по итогам полной проверки деклараций нардепа за 2015-2017 гг, передает УНН.

Так, НАПК выяснило, что Павелко был избран в состав совета директоров UEFA Events SA решению общего собрания 26 июня 2017.

"В соответствии с уставом UEFA Events SA к компетенции совета директоров относится: общее управление компанией, определение организационной структуры компании, финансовое планирование, структурирование учетной системы и финансового контроля, назначение и увольнение менеджмента, общий надзор за деятельностью менеджмента, подготовка отчетов и общего собрания компании, выполнение решений", - говорится в тексте решения НАПК.

Кроме того, Нацагентство установило, что UEFA Events SA по организационной форме является корпорацией (legal form corporation).

"Таким образом, вхождение субъекта декларирования в состав совета директоров UEFA Events SA не будет нарушать действующего законодательства, при условии, если деятельность этой компании ограничивается указанной целью, работа субъекта декларирования в составе совета директоров UEFA Events SA не будет каких-либо образом и в любой форме оплачиваться", - отмечается в решении Назка от 29 декабря.

Напомним, ранее в ФФУ уже комментировали членство Павелко в UEFA Events SA. Тогда в Федерации объяснили, что функционер не получает за работу в международной структуре никаких гонораров. Кроме того, в ФФУ отмечали, что назначение Павелко в ряды UEFA Events SA накануне было согласовано с НАПК.

Но, несмотря на аргументы и опубликованы документальные подтверждения, некоторые активисты вроде Олега Скупинського продолжали публично обвинять Павелко, якобы, налицо конфликт интересов.

Тогда же юрист ФФУ Владимир Тимошенко посоветовал ангажированным критикам Павелко внимательнее читать юридические документы.

Источник: УНН
Теги: декларация, ФФУ, НАПК, Андрей Павелко
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