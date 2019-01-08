Работа Павелко в UEFA Events не нарушает законов - НАПК

КИЕВ. 8 января. УНН. Членство президента Федерации футбола Украины, народного депутата Андрея Павелко в составе совета директоров швейцарской компании UEFA Events SA не является нарушением действующего законодательства. Об этом говорится в решении НАПК, опубликованном на сайте по итогам полной проверки деклараций нардепа за 2015-2017 гг, передает УНН.

Так, НАПК выяснило, что Павелко был избран в состав совета директоров UEFA Events SA решению общего собрания 26 июня 2017.

"В соответствии с уставом UEFA Events SA к компетенции совета директоров относится: общее управление компанией, определение организационной структуры компании, финансовое планирование, структурирование учетной системы и финансового контроля, назначение и увольнение менеджмента, общий надзор за деятельностью менеджмента, подготовка отчетов и общего собрания компании, выполнение решений", - говорится в тексте решения НАПК.

Кроме того, Нацагентство установило, что UEFA Events SA по организационной форме является корпорацией (legal form corporation).

"Таким образом, вхождение субъекта декларирования в состав совета директоров UEFA Events SA не будет нарушать действующего законодательства, при условии, если деятельность этой компании ограничивается указанной целью, работа субъекта декларирования в составе совета директоров UEFA Events SA не будет каких-либо образом и в любой форме оплачиваться", - отмечается в решении Назка от 29 декабря.

Напомним, ранее в ФФУ уже комментировали членство Павелко в UEFA Events SA. Тогда в Федерации объяснили, что функционер не получает за работу в международной структуре никаких гонораров. Кроме того, в ФФУ отмечали, что назначение Павелко в ряды UEFA Events SA накануне было согласовано с НАПК.

Но, несмотря на аргументы и опубликованы документальные подтверждения, некоторые активисты вроде Олега Скупинського продолжали публично обвинять Павелко, якобы, налицо конфликт интересов.

Тогда же юрист ФФУ Владимир Тимошенко посоветовал ангажированным критикам Павелко внимательнее читать юридические документы.