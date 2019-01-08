Балух поздравил Епифания с предоставлением автокефалии ПЦУ

КИЕВ. 8 января. УНН. Украинский активист, политзаключенный в России Владимир Балух поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Епифания с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы.

"Уважаемый господин Предстоятелю Митрополит Киевский и всея Украины, Владыка Епифаний Позвольте поздравить Вас, а в Вашем лице и всех священнослужителей, прихожан и простых мирян канонического Православия в Украине со знаковым историческим событием - возвращением автокефалии нашей Святой Церкви!" - приветствовал Балух.

Кроме того, политзаключенный отметил историческое значение Томоса об автокефалии ПЦУ.

"Праздник верю, что по храмам воссозданной под Вашим руководством Церкви с неподдельной искренней благодарностью верующие повторять постоянное" ... Славное торжество пророка твоего, Господи, за церковь показало небо, поэтому с людьми веселятся ангелы. Его молитвами, Христе Боже, в мире веди жизнь наша, чтобы мы пели Тебе: Аллилуиа ... "- сказал Балух.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Ранее судимый украинский активист решил временно прекратить голодовку. По данным Динзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Перед этим подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру гляделки, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу. Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.

7 января, на Рождество, в Соборе Святой Софии состоялась праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на которую в Софии Киевской привезли оригинал Томоса.