Фриланд поздравила ПЦУ с получением Томоса

КИЕВ. 8 января. УНН. Министр иностранных дел Канады украинского происхождения Христя Фриланд поздравила Православную церковь Украины с получением Томоса об автокефалии и назвала Томос “позитивным изменением в признании суверенитета Украины”. Об этом Фриланд написала в свеому Twitter, передает УНН.

“Передаю привет новой Православной церкви Украины с получением Томоса об автокефалии и приобретением статуса независимой и признанной автокефальной Церкви. Канада приветствует это позитивное изменение в признании суверенитета Украины”, — отметила Фриланд.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.