В Конгрессе США требуют отложить снятие санкций с компаний российского олигарха

КИЕВ. 9 января. УНН. Председатели семи комитетов в Палате представителей Конгресса США во вторник призвали министра финансов Стивена Мнучина отложить процесс смягчение санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, а также требуют от администрации президента США Дональда Трампа объяснить свое решение в отношении российского олигарха. Об этом говорится в письме, опубликованом на сайте комитета по иностранным делам США, передает УНН.

"Поскольку мы являемся председателями комитетов с надзорной юрисдикцией в отношении реакции США на попытки России вмешаться в наши выборы и другие враждебные действия, у нас есть ряд опасений по поводу соглашения, достигнутого США с г-ном Дерипаской", – пишут демократы.

В письме политики отметили, что существует ряд дополнительных вопросов, которые члены Конгресса должны решить, чтобы полностью оценить, является ли прекращение санкций в отношении компаний Дерипаски оправданным.

"Мы просим вас быть доступными для встречи со всеми заинтересованными членами в соответствующей обстановке, чтобы можно было полностью обсудить все аспекты соглашения, прекращение санкций и влияние, которое эти решения окажут на усилия США покончить со злостной деятельностью России , направленной на нашу страну. Кроме того, мы просим, чтобы Казначейство отложило реализацию отмены санкций, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы полностью проинформировать членов по этому вопросу и решить оставшиеся вопросы", – сказано в письме ко Мнучину.

Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года Конгрессу сообщили о намерении Минфина США отменить санкции, введенные против компаний Олега Дерипаски En +, Rusal и ESE течение 30 дней.