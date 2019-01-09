Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Верховной Рады Украины.

Законопроект, разработанный Кабинетом министров, был принят Верховной Радой в конце 2018 года.

Согласно изменениям в Бюджетный кодекс, предусматривается установление бюджетных правил, в частности, дефицита государственного бюджета и объема предоставления государственных гарантий, утверждение Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный период и тому подобное.

В частности, среди нововведений можно выделить положения о доступе информации о бюджете - публичное представление информации о выполнении бюджетных программ и о показателях результата деятельности распорядителей бюджетных средств, а также оценка эффективности бюджетных программ.

Ранее УНН сообщал, что президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс , касающиеся Госбюджета на 2019 год.