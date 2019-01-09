Мир признал Томос Украинской церкви победой Порошенко и поражением Кремля – эксперт

КИЕВ. 9 января. УНН. Публикации в ряде ведущих мировых изданий поднимают тему предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии. Мировые СМИ считают автономию Православной церкви Украины (ПЦУ) – победой страны и ее президента Петра Порошенко, а также личным поражением президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий, передает УНН.

"Попалась на глаза интересная подборка мировой прессы по факту предоставления Томоса для Украинской церкви. Судя по ней, весь мир признал обретение украинской церковью независимости победой президента Порошенко и поражением Кремля. И это не может не радовать!" – заявил эксперт.



В качестве доказательства он приве пример британского информагентства Reuters. Оно сообщает, что известный британский эксперт Тимоти Эш считает Томос для ПЦУ огромной победой для Украины и поражением для Кремля.



"Теперь надежда Москвы на то, что Украина в будущем вернется в ее "орбиту" практически невозможна без применения подавляющей военной силы", – пишет издание.



По словам Голобуцкого, еще одно авторитетное британское СМИ - Guardian, пишет о том, что давно пытается многим объяснить президент Порошенко. В частности, оно подтверждает тезис, что автокефалия Украинской церкви – уменьшение влияния российской пропаганды в Украине, отметил эксперт.



"Украина стремилась получить автокефалию для своей церкви, чтобы уменьшить влияние России в Украине. Поддерживаемые Москвой православные церкви в Украине являются орудием Кремля для распространения российской пропаганды и поддержки пророссийских боевиков на востоке", – цитирует Голобуцкий Guardian, который прямо называет Томос "пощечиной России".



Также и Der Tagesspiegel из Германии признает Томос для ПЦУ как личное поражение патриарха РПЦ Кирилла и всего российского руководства.



Французские СМИ, продолжил Голобуцкий, назвали автокефалию Украинской церкви восстановлением исторической справедливости и "разрывом последнего моста между Украиной и Россией".



"После 332 лет пребывания под контролем Москвы, в Украине появилась независимая церковь. Украина разрушила последний мост, который связывал ее с Россией", – цитирует эксперт французское издание L'Opinion.



Radio France Internationale, в свою очередь, пишет, что «церковная» победа Порошенко "положила конец более чем 300-летней подчиненности украинского духовенства Русской православной церкви". Томос же "ставит под сомнение стремление российского президента Владимира Путина превратить Россию в лидера православного мира".



"Думаю, если все западные СМИ говорят о Томосе для ПЦУ как о геополитическом сдвиге, восстановлении исторической справедливости, искоренении российского влияния на Украину, личном поражении Путина и его сторонников, значит это событие можно назвать действительно историческим, причем не только в украинском, но и в мировом масштабе", – подытожил Алексей Голобуцкий.