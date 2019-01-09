Новости: Политика
Среда, 9 января 2019, 13:23 • Сергей Савинцев • 4965
Копия Томоса уже готова
КИЕВ. 9 января. УНН. Копия Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины уже готова и имеет храниться в Трапезном храме Софии Киевской. Об этом журналисту сообщили в пресс-центре ПЦУ.
"Она уже сделана. Имеет храниться в Малой Теплой Софии этот Томос (в Трапезном храме - ред.)", - сообщили в ПЦУ.
В пресс-центре также сообщили, что копия Томоса сделана на греческом языке. В то же время там не смогли уточнить сколько стоило сделать копию документа.
Как сообщал УНН, оригинал Томосу вернут в Стамбул, где состоится Синод Вселенского Патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят под Томосом свои подписи и после этого Томос навсегда вернется в Украину.
Источник: УНН