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Копия Томоса уже готова

Копия Томоса уже готова

КИЕВ. 9 января. УНН. Копия Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины уже готова и имеет храниться в Трапезном храме Софии Киевской. Об этом журналисту сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"Она уже сделана. Имеет храниться в Малой Теплой Софии этот Томос (в Трапезном храме - ред.)", - сообщили в ПЦУ.

В пресс-центре также сообщили, что копия Томоса сделана на греческом языке. В то же время там не смогли уточнить сколько стоило сделать копию документа.

Как сообщал УНН, оригинал Томосу вернут в Стамбул, где состоится Синод Вселенского Патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят под Томосом свои подписи и после этого Томос навсегда вернется в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Автокефалия, Томос
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