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Иностранные министры посетят Мариуполь – Климкин

Иностранные министры посетят Мариуполь – Климкин

КИЕВ. 9 января. УНН. Министры государств-партнеров Украины на следующей неделе посетят город Мариуполь Донецкой области. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"У меня будет много контактов, и на этой неделе, когда я буду находиться в Вильнюсе, будет визит в Испанию. Многие министры наших друзей (стран-друзей – ред.) посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ тоже посетит Донбасс", – сообщил министр.

Из соображений безопасности он не стал называть точное местонахождение.

Как сообщал УНН, новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак за две недели приедет в Украину и планирует посетить Донбасс.

Лайчак назвал "кризис в Украине и вокруг нее" одним из важнейших вопросов безопасности для ОБСЕ.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, визит, министры
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