Российский боевой корабль "Североморск" вошел в Черное море

КИЕВ. 9 января. УНН. Большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России "Североморск" прошел пролив Босфор и направляется в Севастополь в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Bosphorus Naval News и известный наблюдатель за проходящими морскими судами Йорук Исик в Twitter, передает УНН.

"Большой противолодочный корабль "Североморск" (619), класса Udaloy (по классификации НАТО - эскадренных миноносцев ПЛО - ред.), прошел в северном направлении Босфора в начале сегодняшнего дня. Это его первый транзит в Черное море в 2019 году", - сообщило Bosphorus Naval News.

При этом известный наблюдатель за проходящими морскими судами Йорук Исик отметил, что "Россия ввела реальную огневую мощь в Черное море".

"Эсминец класса Udaloy, вооруженный SA-N-9 Gauntlet (по классификации НАТО - ред.)/Kinzhal, и SS-N-14 Silex(по классификации НАТО - ред.)/Rastrub, и 533-мм торпедами, "Североморск" (619) прошел транзитом Босфор по дороге в Севастополь", - отметил Йорук Исик в Twitter.

Напомним, в понедельник десантный корабль ВМС США Fort McHenry зашел в румынский порт Констанцу в Черном море.