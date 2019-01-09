Решение ЕСПЧ по захваченных моряков будет по определению против России - Климкин

КИЕВ. 9 января. УНН. Решение Европейского суда по правам человека по захвату Россией украинских моряков у Керченского пролива будет в пользу Украины по определению. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Рассмотрение (дела о захвате Россией украинских моряков в ЕСПЧ - ред.) Должно происходить по срочной процедуре - нам это очень важно. Последствия для России - это будет решение ЕСПЧ", - сказал глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Россия успела за время агрессии нарушить все возможное и невозможное в международном праве.

"Но в России есть четкое положение - это решение Государственной думы, они решение ЕСПЧ хотят - выполняют, хотят - не выполняют. Поэтому мы должны быть сознательными к тому, что РФ будет пытаться манипулировать и этим решением. Хотя мы понимаем, решение будет по определению против России. Но это будет дополнительный рычаг давления на РФ, причем не только политический, но и юридический, поэтому он нам очень нужен в этой ситуации ", - добавил он.

Ранее Климкин заявлял, что захваченные моряки нужны России для "технологической игры" .

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. Пленили 24 человека - военных моряков и сотрудников СБУ. Их арестовали в Крыму на два месяца.