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Захваченным украинским морякам завтра передадут первый пакет помощи - МИД

Захваченным украинским морякам завтра передадут первый пакет помощи - МИД

КИЕВ. 9 января. УНН. В МИД не стали раскрывать детали о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, но уточнили, что завтра ребята получат первый пакет помощи от украинских консулов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"У нас нет окончательной информации от российской стороны, когда это произойдет", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о том, когда украинский военнопленных переведут в Лефортово.

"Это зависит от состояния здоровья, я не могу разглашать (его - ред.). Мы конечно знаем, что с ребятами. С ними разговаривали консулы. Они будут встречаться в ближайшее время, завтра будет передаваться первый пакет нашей помощи - продукты и другое ", - отметил он.

Как сообщал УНН, в начале года президент Франции Эммануэль Макрона во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и освободить захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, моряки, СИЗО, военнопленные
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