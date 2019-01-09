В аннексированном Крыму проходят учения российской армии

КИЕВ. 9 января. УНН. В аннексированном Россией Крыму проходят учения подразделений так называемой береговой охраны Черноморского флота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

"Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму", - сообщили в российском Минобороны.

Сообщается, что всего на учениях в аннексированном Крыму находится более 1000 военнослужащих, среди которых есть призывники. Их обучают огневым упражнениям, тактике и управлению боевых машин.

В учениях задействовано более 100 единиц боевой техники.

Ранее УНН сообщал, что в Херсонской области задержали 25-летнего жителя оккупированного Крыма, которого подозревают в дезертирстве.

По данным следствия, задержанный проходил военную службу в Крыму и Севастополе, но после аннексии полуострова, которая состоялась в 2014 году, не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.