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В ГБР заявили, что им не передавали "дела Януковича"

В ГБР заявили, что им не передавали "дела Януковича"

КИЕВ. 9 января. УНН. В Государственное бюро расследований не передавались "дела Януковича", а именно речь идет об эпизодах завладения Виктором Януковичем резиденцией "Межигорье" (Новые Петровцы, Киевская область), а также дело о завладении им же охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает УНН.

"... в сообщении шла речь об эпизодах завладения Виктором Януковичем резиденцией "Межигорье" (Новые Петровцы, Киевская область), а также дело о завладении им же охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области. Данная информация не соответствует действительности. Указанные уголовные производства в Государственный бюро расследований не передавались", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ряд СМИ со ссылкой на источник в САП, сообщили о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в Государственное бюро расследований уголовные производства в отношении экс-президента беглеца Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, в марте 2016 года сообщника Виктора Януковича, причастного к завладению Сухолучьем, задержали в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина, Виктор Янукович, ГБР, дело
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