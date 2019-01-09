Кабмин и ГФС обжаловали восстановление в должности Насирова

КИЕВ. 9 января. УНН. Кабинет министров Украины и Государственная фискальная служба (ГФС) подали апелляционные жалобы на решение суда о восстановлении в должности бывшего главы ГФС Романа Насирова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.

"Апелляционные жалобы (Кабмина и ГФС на восстановление в должности Романа Насирова - ред.) написаны и переданы в Окружной административный суд", - отметили в пресс-службе.

При этом в суде уточнили, что пока неизвестно, когда эти жалобы поступят в Шестой ААС.

УНН пока не удалось связаться с пресс-службой Окружного административного суда.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

В тот же день представитель премьер-министра в парламенте Вадим Денисенко сообщил, что Кабинет министров Украины обжалует решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

27 декабря экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был на прежнем рабочем месте, но приказ о восстановлении его в должности неправомерный.