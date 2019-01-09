Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 09 января 2019 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За дезертирство и уклонение от службы с 2014 года открыто более 11 тыс. уголовных производств
За дезертирство и уклонение от службы с 2014 года открыто более 11 тыс. уголовных производств
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3360
Версия для печати

Кабмин и ГФС обжаловали восстановление в должности Насирова

Кабмин и ГФС обжаловали восстановление в должности Насирова

КИЕВ. 9 января. УНН. Кабинет министров Украины и Государственная фискальная служба (ГФС) подали апелляционные жалобы на решение суда о восстановлении в должности бывшего главы ГФС Романа Насирова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.

"Апелляционные жалобы (Кабмина и ГФС на восстановление в должности Романа Насирова - ред.) написаны и переданы в Окружной административный суд", - отметили в пресс-службе.

При этом в суде уточнили, что пока неизвестно, когда эти жалобы поступят в Шестой ААС.

УНН пока не удалось связаться с пресс-службой Окружного административного суда.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

В тот же день представитель премьер-министра в парламенте Вадим Денисенко сообщил, что Кабинет министров Украины обжалует решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

27 декабря экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был на прежнем рабочем месте, но приказ о восстановлении его в должности неправомерный.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, ГФС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.