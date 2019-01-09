Украина определилась с тактикой в отношении военнопленных моряков

КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство зкордоних дел Украины и уполномоченный ВР по правам человека определили общую тактику в отношении украинских моряков, захваченных РФ на Азове. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Буквально несколько минут назад было еще одно координационное совещание у Людмилы Денисовой. Мы определили общую тактику на ближайшие дни. Завтра состоится в Одессе встреча с родственниками наших военнопленных моряков", - сказал министр.

По его словам, МИД пытается оказывать всю возможную помощь, чтобы облегчить пребывание украинских моряков в РФ - от денег, в количестве, которое позволяет передавать РФ, к продуктам и бытовым вещам.

"Мы подписали соответствующие соглашения с адвокатами, которые будут защищать наших ребят. Сегодня будут подписаны последние 6 соглашений. Мы как раз говорим об этом с Николаем Полозовым, частично координирует действия адвокатов - он тоже в Киеве. 17-18 Россия будет пытаться проводить заседания своих нелегитимных судов. Мы работаем сейчас над тем, чтобы нашим ребятам была предоставлена вся возможная поддержка, и чтобы представители наших друзей и партнеров также присутствовали на этих судах. Одновременно мы активизировали абсолютно всех из наших друзей и партнеров, а также всех, кто в принципе может помочь", - сказал глава МИД.

"Я уже говорил, что Россия будет пытаться использовать, как всегда, и политзаключенных и заложников, как некий "товар", в том, чтобы влиять на наш избирательный процесс. Причем это касается любых выборов, поэтому нам нужна действительно скоординированная позиция всех наших партнеров, над которой мы постоянно работаем", - добавил он.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, в ходе межведомственного совещания обсуждался вопрос возможной поездки в Москву на судебное заседание по избранию меры пресечения для захваченных Россией украинских моряков.