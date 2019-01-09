Украина и Польша будут совместно разрабатывать систему ПВО

КИЕВ. 9 января. УНН. Украинский ГК "Укроборонпром" и польская компания WB Electronics будут работать над совместной разработкой систем противовоздушной обороны средней дальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

По словам представителя WB Electronics Роман Мушаль, новые системы ПВО будут спроектированы под украинскую управляемую ракету R-27. Он отметил, что большинство необходимых компонентов установки уже готовы.

Также, по словам Мушаля, полноценное производство систем начнется уже через три года.

С помощью новой системы ПВО можно будет запускать ракеты как с инфракрасной головкой самонаведения, так и с активным и пассивным радиолокационным самонаведением, пишет издание.

Мушаль уточнил: ПВО будет оснащена установкой вертикального пуска. Ее можно будет установить на польский грузовик Jelcz 662D.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году начнутся государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун".

Ранее сообщалось, что крылатая ракета "Нептун" поразила цель с 280 км.