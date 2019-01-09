Порошенко образовал делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в Вене

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины создал делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной по Договору по открытому небу. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной по Договору по открытому небу (январь - декабрь 2019, г. Вена, Республика Австрия)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

Прокопчук Игорь Васильевич - Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене, глава делегации

Лоссовского Игорь Евгеньевич - заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, заместитель главы делегации

АЛЕКСАНДРОВ Олег Святославович - заведующий отделом проблем внешней политики и международной безопасности Национального института стратегических исследований

Горбач Анатолий Иванович - заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Украины

Губченко Андрей Анатольевич - государственный эксперт службы по вопросам безопасности в военной сфере Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины

Гудзь Андрей Николаевич - начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Кравченко Валерий Викторович - старший научный сотрудник отдела проблем внешней политики и международной безопасности Национального института стратегических исследований

Левченко Сергей Михайлович - эксперт Службы безопасности Украины

Лойшин Анатолий Анатольевич - советник отдела международного военного сотрудничества Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины

Попов Михаил Алексеевич - директор Государственного учреждения "Научный центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины" (по согласованию)

Рыжак Виктор Станиславович - начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Черный Сергей Вячеславович - старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины (по согласию).

А также разрешить Министру иностранных дел Украины привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко одобрил отправку до 20 военнослужащих из состава Вооруженных сил Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.



