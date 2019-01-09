При руководстве Гриценко, было распродано наибольшее количество бронетехники - эксперт

КИЕВ. 9 января. УНН. Полковник Дмитрий Соболев, экс-сотрудник Главного управления разведки Украины, считает, что военные чиновники на протяжении многих лет целенаправленно распродавали бронетехнику по бросовым ценам. Наибольшее количество танков было продано в 2005-2007 годах, в период работы Анатолия Гриценко, передает УНН со ссылкой на fakty.ua.

Из-за жадности и воровства военных чиновников к началу военных действий на Донбассе “бронетанковый кулак” Украины был очень ослаблен. В 2014 году в ВСУ числилось всего около 690 танков и 2000 боевых машин. Хотя, после распада СССР Украина получила из состава военных округов Советской армии около 6000 танков и 6500 единиц бронированных машин и не менее 700 предприятий оборонного комплекса, способных производить практически любые образцы вооружения и военной техники.

“Причина столь катастрофической ситуации — коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома. Средства из государственных оборонных заказов разворовывались чиновниками всех структур, с 2000 года это явление стало массово-хроническим.

По данным Государственной службы экспортного контроля (в период с 1992 по 2012 гг.) было продано за рубеж 1412 танков. По оценке, же Стокгольмского института проблем мира и безопасности (SIPRI), с 1995 по 2015 год Украина отправила на экспорт 778 единиц техники советского производства. По данным SIPRI в период с 2006 по 2016 годы продано военной техники на 8,5 млрд долл.

Наибольшее количество бронетехники было продано в период руководства Министерства Обороны Анатолием Гриценко (2005-2007 года). При нём из состава ВС Украины было выведено 698 танков Т-72, из них 198 боевых машин было реализовано по средней цене в 200 тыс. грн. (на международном рынке, цена составляла 2,8 млн грн). В строю оставалось всего 425 танков Т-72. Вырученные от продаж средства не вкладывались в закупки современных образцов и в развитие собственного украинского производства, время было утрачено. Это и привело к сложной ситуации в 2014 году”, — считает Полковник Дмитрий Соболев, экс-сотрудник Главного управления разведки Украины.